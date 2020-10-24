佳運來｜九歲馬獲雷神垂青 徐雨石：真正用力在最後300米

徐雨石訓練老馬相當耍家，今天（24日）他正是在第六場三班1600米，憑轄下九歲老黃忠「佳運來」獲得今季第六Win。

徐雨石說： 「今次是莫雷拉向我索騎『佳運來』的，我當然成人之美。」

「這匹九歲老馬很有個性，任騎師早段怎樣催策大力策騎，牠都不會奮力去跑，牠懂得在賽事關鍵時刻才執行騎師的策騎指示。」

「可以說牠跑每一場賽事，真正用力跑的是最後300米，九歲馬戰鬥力因而未盡消退。」

「『佳運來』排4檔起步理想，莫雷拉充份利用內欄的優勢，選擇全程慳位跑，發揮出色。」

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