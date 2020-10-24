R1即場賠率啟示｜神期大帝大熱唔抵 趣怡未試過咁熱

第一場五班1400米：估唔到由昨日（23日）開飛到現時，大熱居然落喺「神期大帝」身上，開飛只得3倍W，回到現時3.6倍，位置由昨日最熱1.6倍回到現時1.8倍。

此駒今仗用雷神策騎，排個好檔，就變成大熱有啲唔抵喎，始終隻馬跑落唔叻。

「趣怡」上場跑田草1200米，閘前落飛到13倍，結果後上如飛跑個第二名，飛到馬到。

呢匹馬今仗原裝配搭，增程跑1400米，昨日開飛只得5.6倍W，從來未試過咁熱，有晒早飛，到現時落到5.3倍，位置2.4倍，質新當起馬，WP捧場。

講多飛就要數到「嘉喜旺」，昨日開飛11倍W，已覺得有飛，到晚上7點已落到7.7倍，現時企硬到7.7倍，堅多飛，位置都由3.5倍輕輕落到現時3倍。

此駒上季跑四班都近過，今場季內初出落五班跑，由何廐轉倉到賀廐，馬匹體重上升，賽前操足，準備就緒，睇飛就想省招牌。

「友盈有款」由昨日開飛到現時，徘徊在7.5倍至7.3倍W，位置2.4倍都無大上落，睇飛暫時唔算有信心，臨場落飛就好啲。

呢匹馬今季初出贏咗，上場都繼續入到位，練馬師希斯嘅表現去到現時，用"雷聲大，雨點小"嚟形容都幾貼切，希望今場有好表現。

「老友威威」九歲老馬，昨日開飛16倍W，4倍P，晚上7點落到12倍，現時10倍W，2.5倍P，有點信心，但跑1400米唔算首本路程，最多三三四四。

提供：2趣怡、4嘉喜旺、12友盈有款、14黄金元帥

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