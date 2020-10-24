沙田日賽｜包辦一對七歲馬孖寶 前冠軍葉楚航重現盛勢

前冠軍練馬師葉楚航上季經歷過低潮，今季馬房呈現反彈勢頭，在開季個半月時間，已累積9場頭馬。

葉楚航於對上一場賽事已憑七歲馬「霸勝」贏出第四班1000米直路賽，到第三場的第五班1400米賽事，再以另一老馬「盛勢」獲勝，包辦馬房孖寶。

七歲馬「盛勢」與「霸勝」一樣，獲取相隔一年半以來首場頭馬，此匹灰沙色自購馬上仗在潘明輝胯下已爆得冷Q腳，今仗人馬表現再進一步，後上一攻而破，為葉廐再下一城。

葉楚航今季首次起孖後，暫以9冠7亞8季升上練馬師榜頭五位之內；而「盛勢」在田草同程則累積5捷紀錄。

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