沈集成｜欣賞潘頓牙齒當金使 部署同樂日專攻沙田1200米

本地倉主沈集成在今午（24日）田草賽事先後贏出「大俠士」及「同樂日」，包辦第八口孖寶，從而讓自己內首次起孖。

六歲英國自購馬「同樂日」早在三年前開始在港服役已養於沈廐，苦戰至第24場賽事卒之開齋。

對此沈集成說：「『同樂日』在港跑了24場，直至今場才打開勝利之門，我十分多謝馬主鄭生（鄭家純）給予耐性。」

「我亦要多謝潘頓，他答應我騎『同樂日』後，羅富全便搵他騎『悅驫』。」

「潘頓履行諾言，我認為潘頓這方面的誠信，很值得練馬師們的欣賞。」

「『同樂日』是北半球馬，比較慢熱，牠曾心律不正、內出血、腳部有傷，幸而目前健康良好。」

「牠上從化試閘，走勢比前有進步，上場面對大超級馬『顯心星』，『同樂日』一定唔夠跑，後駒跑得第二名，已經算十分好了。

「今場再出，『同樂日』順利補中，由於1200米的對手沒有1400米般強勁，因此我會部署牠主攻沙田此程賽事。」

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