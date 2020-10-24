R9即場賠率啟示｜悅驫WP重飛齊落 暖在你心位置穩陣啲

第九場三班1200米：「悅驫」昨日（23日）開飛全日最高6.2倍W，去到5點已落到只得4.8倍，到現時進一步去到3.3倍企穩大熱，位置落到現時1.5倍大熱。

此駒WP重飛齊落，反映信心十足，信佢季內一出即勝，三揀一捧A2，兼用佢做二重彩膽。

「發財寶」上場贏馬高水凖，今仗用周俊樂減磅跑抵銷加分好跑，呢匹馬開飛4.9倍W，1.5倍P有晒早飛。

雖然過關前曾回到7.3倍W，但騎者於今日（24日）賽事經已起孖，過關後落到5.4倍，位置1.8倍依然重飛，入三甲應冇問題。

「威威心得」上場雷神似搏失，今仗再騎，睇飛似有心補中。

此駒昨日開飛4.7倍W，去到4點一度成為大熱4.2倍，現時回到4.3倍，皆因「悅驫」落飛太勁，不過佢有信心一爭。

「暖在你心」都勁多飛，昨日開飛9.6倍W，上過全日最高11倍，但去到現時只得6.6倍，少咗近45%。

呢匹馬上場只輸畀「顯心星」，但今仗要排最外12檔跑有啲難度，位置穩陣啲。

提供：8悅驫、4發財寶、6威威心得、9暖在你心

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