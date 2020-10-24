R10即場賠率啟示｜兩匹明星馬大對决 顯心星睇飛信心爆棚

第十場二班1400米：兩匹明星馬大對决，「顯心星」季內已贏兩場1200米，今仗升班增程跑1400米，無懼一眾二班馬依然大熱，仲要熱到透嗰隻喎。

此駒昨日（23日）開飛2.8倍W，去到5點已熱到只得2倍，現時輕輕回上3倍，位置飛多到不得了，現時只得1.3倍。

睇飛信心爆棚，論馬再W唔奇嘅，不過又喺嗰句，太熱唔值博，如果信佢W得就做膽買四重彩呢類彩池。

「高大威猛」跑田草1400米，當然係實力派，睇飛就好似唔夠「顯心星」跑。

呢匹馬W飛都幾硬淨，加上騎師潘頓今日終於打破悶局，贏馬並起孖。

由昨日開飛4.3倍，落到現時3倍，位置飛昨日2點只得1.1倍大熱，去到5點依然得1.1倍P，到現時回上1.3倍，因「顯心星」有重飛落咗，位置都穩陣嘅。

第三勢力「幸運快車」，季內第一仗田泰安胯下贏得輕鬆，上場配何澤堯落第唔需太介懷，今仗重配田泰安，要贏兩匹熱門馬，應該係佢。

昨日開飛6倍W，曾經上過7.4倍，現時又落到6.1倍，位置2.5倍都算多飛，呢個賠率啱胃口一網打盡贏晒！

「智慧神駒」不敗自購馬初出，外地四出四捷有點星味，但估唔到昨日開飛只得10倍W第四熱門，去到下午4點，曾經落過到8.3倍，現時重上10倍合理。

睇就有墊底飛，幕後有信心一鳴驚人，有賠率可博。

提供：6顯心星、5幸運快車、12智慧神駒、2高大威猛

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