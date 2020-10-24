潘頓｜三Win補唔番！破悶局前33戰 輸掉馬迷2.1億獨贏投注

四屆冠軍騎師潘頓，幾經辛苦，卒之可以苦盡甘來、春暖花開！

周六（24日）他大殺四方，先後贏「美麗天使」、「同樂日」及「高大威猛」三匹熱門，後上擊敗宿敵莫雷拉，成為是日騎師王，亦是他今季第二次封王（首次為9月9日谷草開鑼戰）。

他勝出「美麗天使」終結自己卅三場不勝的紀錄，本來值得高興，可惜「美麗天使」獨贏派28元；上一次贏馬（策騎「北極光」）更僅得1.7倍，兩駒加起來都是「雞碎」而已。

其間潘頓一共輸了卅三匹座騎，包括13匹大熱門、七匹次熱門，當中包括「晉神」及「大眾開心」兩匹不足兩倍的全熱門。

光是計算獨贏，潘頓這卅三匹馬，合共蒸發馬迷2.1億獨贏投注！

若果以賭纜形式，自「北極光」後由$10元開始追捧潘頓，首日輸八口纜已損失2,550元，難怪近期潘頓成為討論區馬迷的「箭靶」。

如果潘頓決心挽回自己在馬迷心目中的形象，應該要加把勁，跑多幾場好馬，展示真正的冠軍級騎功予大家欣賞！

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