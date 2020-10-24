R2即場賠率啟示｜請讓路熱得過份咗 萬事有飛數有信心

第二場四班1000米：大熱門「請讓路」昨日（23日）開飛3.3倍W，現時落到2.2倍，有人覺得信心好大。

呢匹馬上場初出跑同程4.3倍Ｗ，但跑落嘛嘛，今仗仲要熱啲，似乎有點過份，佢嘅位置飛最熱曾經去過1.3倍，現時企硬1.3倍，呢個賠率唔值博！

「萬事有」雖然季內初出，票數一啲都唔弱，昨日開飛5.2倍Ｗ，曾經回過6倍，早飛已有，到現時輕輕落到5.4倍，睇飛有信心一出即勝，位置現時2.1倍可以再熱啲。

冷馬可吼「競駿翩翩」，此駒季內初出，昨日開飛只得13倍W有早飛，現時回到22倍，呢個賠率博冷仲好。

「旗袍老細」潘明輝＋賀賢呢個組合又有飛，昨日開飛17倍W，落到現時12倍，應該會再落，呢場隨時一嗚驚人。

提供：3萬事有、12旗袍老細、5競駿翩翩、10霸勝

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