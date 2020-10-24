大衛希斯｜食足13期白果終破悶局 預告友盈有款下仗配周俊樂

大衛希斯今季重臨開倉，被人寄予厚望，不過這一位名牌練馬師自開鑼日（9月6日）贏馬起孖後便像煞停了的火車，食足13期白果後始重嘗勝利滋味。

今天（24日）沙田馬場上演季內首次的周六賽事，希斯憑開齋馬「友盈有款」先拔頭籌，贏出第五班1400米，此匹六歲澳洲自購馬今季轉到希斯手上，三戰獲2冠1季，成績令人滿意。

鞍上人楊明綸跟希廐合作，暫時有10次獲2冠1季，上名紀錄均來自「友盈有款」。

希斯說：「我已有個半月未有贏馬，很耐未拉過頭馬了，我在今季前多次向傳媒朋友說我的馬房主要依重一批生力軍建功，而這些新馬需要時間適應水土，不能心急。」

「我深信只要這批生力軍狀態一起，我的馬房可以爭取更好成績。」

「楊明綸是一位很勤力的騎師，他風雨不改在晨課幫手操馬，我很開心可以與他合作贏馬。」

「『友盈友款』再為我建功，我十分開心，牠去了從化後，當地環境對牠大有幫肋。加上馬兒入直路後有時分心，因此加配羊毛面箍對牠有利。」

「我認為牠加分後，配十磅見習生周俊樂，有力在五班再度建功。」希斯續道。

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