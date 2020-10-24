高大威猛｜睇好愛駒再下一城 李明安：姚本輝話佢上次冇用力

今日（24日）沙田賽事，第十場二班1400米有兩匹明星馬相遇，分別是季內兩戰全勝的「顯心星」（方嘉柏馬房）及跨季四連捷的「高大威猛」（姚本輝馬房），精彩可期。

「心星」系及「威猛」系馬主，今季養馬運俱佳，其中「威猛」系馬主李明安伉儷，旗下另一匹「胆大威猛」也已在季內取勝，手風甚順。

今次「高大威猛」出戰累積五勝的田草1400米，早前《蘋果》記者訪問馬主李明安，他說：「『高大威猛』及『胆大威猛』季內相繼贏馬，我們很感謝輝哥及其馬房團隊的努力。」

「輝哥向我透露，『高大威猛』上仗贏完後，返回馬房時仍然紮紮跳、神情生猛，練者更笑說馬兒好似冇用過力一樣，依然火氣十足。」

「我相信此駒現時狀態仍然勇銳，今次再戰贏馬路程1400米，希望牠可消化評分加幅，繼續交出好表現。」

李明安也談到與姚本輝的多年交情，他說：「我和太太認識姚本輝逾二十年，我們覺得他是一位很出色的練馬師。」

「輝哥除人品好之外，說話也很富幽默感，大家溝通得很舒服。」

「我們和輝哥合作多年，早年我們所養的馬雖然表現未算突出，但絕不會把責任全部推給練馬師，只是當時的養馬運不夠好而已，輝哥已盡力替我們訓練好馬匹。」

「上季輝哥終於登上冠軍練馬師寶座，我們真的很替他這位華籍練馬師高興。」

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