R6即場賠率啟示｜睇賠率亂局一場 大熱佳運來可爭不穩

第六場三班1600米：睇飛亂局一場，「佳運來」雷神騎即變大熱估唔到，昨日（23日）開飛6.7倍W，去到晚上7點，落到6倍大熱，現時6.1倍W，位置2.8倍就冷咗啲，可爭不穩。

「得勝駒」昨日開飛8倍W有早飛支持，現時7.4倍W，位置2.4倍大熱，睇飛有信心入三甲，可WP兼投。

另一匹有早飛馬「精準快車」，上場季內初出52倍，輕鬆跟跑第九名就當熱身，今仗換上賀銘年，開飛15倍W，滲吓渗吓落到11倍，現時再落到9.4倍，有晒墊底飛，無疑3.1倍P就冷咗啲，但睇飛想博喎！

「疾風明駒」上場跑田草1400米後上不及第四名，今次增程至1600米，即轉用田泰安，後上跑法排13檔無所謂，昨日開飛6倍W，1.6倍P，好多飛，現時4.4倍W算幾硬淨，有計喎。

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