高大威猛｜贏強敵顯心星 李明安：與金鎗六十交手是我心願

姚本輝馬房「高大威猛」於今午（24日）田草日賽尾場二班1400米連捷，累積今季兩戰未逢敵手，令馬主李明安夫婦感到欣慰。

李明安說：「賽前我對『高大威猛』都有一定的信心，因為輝哥向我表示，馬兒贏完上仗後狀態仍然很好，潘頓也騎慣騎熟，人馬十分合拍。」

「不過，報名後得悉此駒將與『顯心星』同場，信心曾一度下降。」

「幸好馬兒最終都能取勝，我想牠今仗是贏在習慣於1400米競逐，對手『顯心星』則是初跑此程。」

「輝哥（姚本輝）曾笑言想『高大威猛』日後可與『金鎗六十』同場競逐，其實這也是我的心願，希望可以成真。」

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