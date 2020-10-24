馬會CEO推介｜高大威猛顯心星唔係大晒 幸運快車亦有力一爭

馬會CEO應家柏在其網誌說，今日（24日）沙田日賽中，第十場二班1400米「高大威猛」及「顯心星」兩駒將會正面交鋒。

當中由四班起步的「高大威猛」對上四仗全勝，此駒應會利用本身前速嘗試自第10檔切入並主宰步速。

「高大威猛」至今頭馬全數在此程取得，其威力毋庸置疑，此駒暑期休賽後，於10.1賽日復出，即以出色表現增添勝仗。

應家柏認為其他對手今次需要交出更高水準的發揮才可與牠一爭，三甲一席甚為穩健。

有機會於今場賽事中交出更高水準發揮的賽駒，首推對上三仗均以大熱門身分掄元，今次增程而臨的「顯心星」。

此駒加速力強勁，今仗會盡全力以求擊敗「高大威猛」。

「顯心星」排檔有利，於賽事早段應會置於中間位置。

以此駒慣常於末段展現的加速力及後勁，「顯心星」為今場最具爭勝及入位機會的一駒。

然而，今場並非完全是兩駒單打獨鬥的局面。

同樣於今仗增程角逐的「幸運快車」是另一匹惹人注目的四歲精英，有機會在此揭竿而起。

另外，近仗已一再於同程曾有穩定表現的「極速王」有力走入一席，而「美麗笑容」亦具位望。

當中「美麗笑容」今季將劍指下年初的四歲馬系列賽，上次表現令人失望，或可歸咎於賽後發現氣管多痰，且看今次會否有進步的演出。

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