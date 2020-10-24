R8即場賠率啟示｜佳景福星熱得過份 灰馬高耀智星冷得合理

第八場三班1000米：「佳景福星」票數一枝獨秀，昨日（23日）1.9倍W，1.1倍P，現時雖然回到2.2倍W，1.1倍P，但依然相當重飛，睇飛就好似贏硬咁，真熱得過份，小心冇影！

「閃電烈馬」落飛幅度大，昨日開飛最高9倍W，去到4點7.6倍，到晚上8點6.5倍，現時進一步去到4.8倍，睇飛就好有信心同大熱門一鬥。

「巡航導彈」上場跑贏「佳景福星」冇花假，今場潘頓唔騎用賀銘年，就變成有16倍W，3.2倍P，今場買佢就算最後跑輸畀「佳景福星」都抵呀！

「巡航導彈」都有落飛，昨日開飛22倍W，現時12倍。

灰馬「高耀智星」應該全場最有潛質嘅一匹馬，上季連場上名同贏馬，表現大家有目共睹，可惜4月嚴重受傷影響進度，今仗可以復出唔跑等幾時。

此駒昨日開飛14倍W冷得合理，始終久休復出，但都有啲飛輕輕回現時17倍W，4.2倍P，冷門首選。

提供：4巡航導彈、5高耀智星、14閃電烈馬、10帆哥兒

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