周俊樂｜下半場發難囊括第七口孖寶 差四Win升格改減七磅

受讓十磅見習生周俊樂，今午（24日）在田草跑道上半場全軍盡墨。

戰至第七場四班1400米，他策呂廐「歡欣福星」凱旋而歸，停賽復出首日有馬贏。

第八場三班1000米，周俊樂策沈廐落飛冷門「大俠士」上陣，這匹六歲馬自4檔出閘後迅速貼欄領放，最後以半馬位之先掄元。

這位本地小將憑「歡欣福星」及「大俠士」包辦第七口孖寶，派彩為1,315元。

周俊樂憑「大俠士」獲今季第九Win，個人在港累積16場勝利，再贏四場升格轉為受讓七磅。

「大俠士」22倍敲響今季勝鼓，為周俊樂在港暫時最冷頭馬。

沈集成說：「『大俠士』今季跑了兩場，狀態已起得不俗。」

「其實牠前仗季內初出跑第四名，走勢已算不俗。」

「『大俠士』陣上表現比較反覆，牠喜歡單騎擺前走，不太喜歡追馬。」

「今場見習生周俊樂依足策騎指示，加上今日場地不快，有利此馬的發揮。」

第八場單Ｗin及組合獨贏A3分別派222及30.5，二重彩派1,292元。

至於第二至四名順序為「閃電烈馬」、「佳景福星」及「閃電精靈」。

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