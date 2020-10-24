玄來有機｜上仗賽績堅過石堅！同樂日繼續穩位望贏（唐碧霞）

2020年香港蟬聯「全球房價最高城市」，香港政府一直奉行高地價政策，令樓價高企，發展商更各出奇謀，推出不同類型的「奇則」，例如只有100呎劏房式單位、為了節省地方而設的開放式廚房等。

「開門見灶，錢財多耗」，開放式廚房最大的問題就是容易開門見爐灶，若進門時看到灶台，此為風水禁忌。

一進門見火氣，容易使人脾氣暴躁，影響家庭和諧。而且開放式廚房會令爐灶外露，「灶為財」灶台外露即等於將家中錢箱展露，會大大影響家庭收入。

此外，開放式廚房亦會影響家中女主人，例如：女主人在家中不受重視、容易生病及不喜歡留在家中等。

單身的男性朋友，若長期居住在開放式廚房的單位中，亦難以找到心儀的另一半，想順利結婚生子，必須找風水師傅化解。

今期（24日）財位位於正東，可以以三區來劃分，港島區的杏花邨及柴灣；九龍區的觀塘及牛頭角；新界區的馬鞍山及西貢均屬該區財位。

當日幸運顏色為黑色、藍色、灰色、黃色及啡色，幸運數字則為1、5、6、10。

第九場三班1200米，六歲北半球馬「同樂日」經常跑入位置，但始終未曾勝出，上仗同班同程跑獲亞軍，頭馬「顯心星」實力非凡、第三名「巡航導彈」再出亦縮程補中。

環顧該仗同場馬匹，「幸運傳奇」、「善傳萬里」、「疾風明駒」、「醒目勇駒」及「輝煌芯」再出亦可提升名次，由此可見該賽水準甚高，今次有望跑入三甲。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所禆益。

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