美麗天使｜ 莫雷拉建議跑今場 郭少明披露由潘頓策騎之因

在今天（24日）田草賽事再度報捷的「美麗天使」，創出跨季近三戰不敗。

這匹東廐生力軍對上兩Win均由莫雷拉經手，今場換上另一冠軍級騎師潘頓，結果以大熱掄元。

「美麗」系掌舵人郭少明解釋今戰換人原委。

郭少明說：「『美麗天使』取得跨季三連捷，而上季尾兩捷是由莫雷拉經手的，今場原本續配雷神，不過他一早答應騎同場的『尖子』。」

「其實是莫雷拉建議『美麗天使』報爭今場賽事，他最後跑不到此馬，因此告東尼另找潘頓執韁。」

「潘頓（賽前）已有三個賽馬日未有頭馬進賬，他成功憑『美麗天使』打破悶局，對騎者來說也是美事。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199