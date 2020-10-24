沙田直路賽｜充當徐雨石大旗手 巫顯東要馴服海豚與烈馬

巫顯東早前被研訊「無價寶」跑法，最終可甩身無事，真係可以還得神落，否則嘅話，若果罪成睇怕最少要罰停賽十日、八日。

事過境遷，騎者既然可大步檻過，應有後福，早前東東騎徐廐「海豚星」爆冷贏田草1000米，賽後徐雨石讚佢係此程專家，話以後會將啲跑直路賽嘅馬交晒佢上陣。

結果所言非虛，今期兩匹跑田草1000米的徐廐馬都由巫顯東出賽，包括第二場「海豚星」同第八場「閃電烈馬」，當然有留意價值。

「海豚星」上季出道四戰無場好睇，今季轉四歲初出跑田草1000米，居然可一放而回爆75倍大冷門，真係進度一日千里。

既然現時匹馬才成熟，評分亦不高，上升空間一定有，所以今仗續跑直路賽，當然有再捧場價值。

至於「閃電烈馬」，去季最後一仗跑田草1000米，可大勝「富高八斗」（姚本輝馬房）五個馬位，賽績無花假，上場升上三班再跑直路賽，因不良於行臨時退出。

徐雨石講話只屬小事，只係賽日當天匹馬唔小心自己踢到自己受傷，不過早前試泥閘勝出，已證明無大礙，今次又跑直路賽，隨時可再一放到底。

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