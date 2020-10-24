莫雷拉｜頭六場全入前四名 策九歲佳運來征服三班賽

徐雨石是日（24日）出馬12匹，終於憑第六場三班1600米「佳運來」奪得第一Win。

「佳運來」今仗強配莫雷拉，臨場飛數疲弱，以獨贏賠率7.9倍開跑。

不過雷神沿途發揮相當有心機，自4檔出閘後沿途留後，直路騎者選擇從內欄取位，終點前力擒方廐「精彩非凡」掄元，為這匹九歲馬奪得生涯第八場頭馬。

莫雷拉今日表現穩定，頭六場共獲兩冠一亞兩季一殿全入前四名。

徐雨石擅於為老馬取得突破，旗下「蒙古王」（已退役）於今季開鑼日（9月6日）以八歲之齡贏馬，將評分推至100分新高。

而「佳運來」之前所有頭馬皆於四班奪得，今仗為這匹老黃忠首次征服三班賽。

第六場單Win及組合獨贏A1分別派79及32.5元，二重彩派4,702元。

至於第三、四名順序為「精準快車」及「超班福星」。

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