速遞奇兵｜初出逾五馬位大勝 馬主莫湛雄：由外父挑選來港

潘頓近三次賽事日均食白果而回，今天（24日）策第三場「幸運精選」大熱倒灶，不過無損捧場客信心。

第四場他策一出即勝的「大眾開心」上陣，臨場被捧成1.4倍全熱門，然而應屆冠軍騎師仍然無法交出頭馬。

蔡廐三歲新貴「速遞奇兵」在莫雷拉胯下沿途領放，於直路大幅彈甩亞軍「大眾開心」，初出即以5.25馬位之差掄元。

莫雷拉今日名次拾級而上，頭四場順序為第4、3、2、1名，反觀潘頓再度搏失後，已連續33場落敗而回。

值得一提的是，今午頭四場賽果均開出組合獨贏A2。

馬主莫湛雄說：「『速遞奇兵』是我的外父陳永錕（『綫路勇駒』馬主之一）為我悉心挑選來港。」

「馬兒一出即勝，坦白講我們信心不太大。」

「跑馬這回事很難說好有信心，因為太多客觀條件需要配合。」

「能在凱旋門與外父一起拉頭馬，我感到十分開心。」

第四場單Win及組合獨贏A2分別派67.5及26元，二重彩派195元。

至於第三、四名順序為「極速奔馳」及「勇敢動力」。

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