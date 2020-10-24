速遞奇兵｜從未參與在港試閘 神秘從化兵隨時一鳴驚人

從化馬場啟用以來，現時已有唔少馬匹在當地接受訓練，好似今期（24日）第四場初出馬「速遞奇兵」（蔡約翰馬房），大部分時間在從化，更在當地試三課草閘返港即跑，從未在港試過大閘，冇人評估到佢係龍定蟲？

為咗馬迷利益，馬會應該考慮一下初出馬點都要在港試一課閘才跑咁會好啲。

不過呢匹蔡廐初出馬出自金牌馬販派斯之手，相信質素點都有保證。

加上最近一次從化勝出試閘（10月5日），更見拋離第二名三班馬「超班福星」（丁冠豪馬房）三個多馬位，似乎進度不錯，今次返港初出跑四班1200米應要留意。

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