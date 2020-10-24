悅驫｜潘頓早應承騎同樂日 羅富全搵田泰安出擊

剛周三（21日）谷戰，羅富全連中三元，暫時贏出11場頭馬，排練馬師榜第二位，僅次於15W之方嘉柏！

周末（24日）羅富全派出七駒列陣，參戰馬陣容頗強，有力增添頭馬。

第九場三班1200米「悅驫」，上季尾兩戰在潘頓胯下取得一冠一第五。

潘頓周末騎同場沈廐之「同樂日」，而「悅驫」則重配田泰安執韁，這是否意味潘頓棄騎「悅驫」呢？

羅富全解釋時說：「我問過潘頓能否騎『悅驫』，不過對方表示已卜定『同樂日』。」

「大家都知道潘頓接馬作風，一旦答應練馬師便會執行承諾，因此我便找田泰安騎『悅驫』。」

「此駒上季在港首戰，即在田泰安胯下跑第二名，人馬同樣合拍。」

「『悅驫』上季尾最後一戰非常唔好彩，不但出閘緩慢，沿途走來搶口，步韻混亂。」

「入直路後又搵唔到位，若非牠的際遇這麼差，遇到重重意外，相信會跑得更接近。」

「由於『悅驫』體質比較單薄，因此暑期送往從化受訓，成功養壯馬身，現時增肥11磅。」

「我很滿意牠在從化試閘時表現，馬匹在三班絕對有爭勝能力。」

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