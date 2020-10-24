馬友冠｜安排縮程出擊 蘇保羅寄望取得突破

周末（24日）第八場三班1000米「馬友冠」，在上手霍利時馬房獲得三亞三季，但始終未能敲響勝利之門。

這匹南非自購馬暑後加盟蘇保羅馬房，現時評分已下調不少，今場在三班跑並大幅縮程角逐1000米直路賽。

蘇保羅解釋說：「『馬友冠』轉倉後已操練一段時間，我安排牠大幅縮程，是因為馬兒展示出銳利速度，休後憑新鮮感縮程，有權取得突破。」

「『馬友冠』在南非的賽績不錯，曾五戰直路賽得一勝三位，上季兩戰千二米亦全數上名。」

「『馬友冠』今場改跑1000米可勝任，希望跑得接近。」

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