今日咩環境｜田草C欄宜採取主動 美麗天使潘頓開紅盤

今午（24日）田草日馬賽事在C跑道進行，度地儀指數為2.70，目前掛好地牌。

睇番上季同期10月12日同一移欄八場草地賽事，六駒守前三位入直路建功，形勢大利前置馬。

當中「奮鬥同心」及「皇帝賽」一放到底，另外「承你所願」守貼欄包廂位建功，因此具前速之馬匹須率先留意。

今戰列陣馬中，第三場「紅磚勇士」上季尾正是於田草C欄1400米贏馬開齋，等番同一移欄才復出，雷神不放手可望取得跨季孖寶。

另外，第五場「美麗天使」是全場唯一贏過田草C欄1800米之參戰馬，場地性能出色。

今仗改配潘頓威力不減，有力再下一城。

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