R5即場賠率啟示｜處女馬尖子太熱唔值博 福善輕磅要兼顧

第五場四班1800米：「尖子」上仗初配雷神即有表現跑第二名，今仗再騎跑1800米大熱合理，昨日（23日）開飛2.4倍W，1.2倍P，熱得相當誇張。

此駒現時回到3.6倍W，1.5倍P，睇飛係有信心，但始終處女馬未出頭，太熱係唔值博。

「美麗天使」上場雷神策騎，贏得出色，今仗轉用潘頓跑贏馬路程，昨日開飛3.9倍W都唔少飛，現時輕輕落到3.7倍W，1.7倍P，臨場落少少飛再贏唔奇。

「活力寶駒」今仗轉用巴度，開飛11倍W，3點落到9.1倍，7點落到8.5倍，現時再落到5.3倍，又喺賀賢馬房。

呢匹馬上場閘前落飛，可惜輸俾自然力量不足半個馬位，今場睇飛似想再偷襲博你唔信。

「福善」再用周俊樂減磅跑，位置飛好重，昨日2點1.8倍，7點回少少1.9倍，現時再落到只得1.7倍大熱位置，而W都由最高7.7倍，落到現時4.7倍，WP票數反映有信心，始終輕磅好跑，要兼顧。

提供：2美麗天使、10活力寶駒、5福善、8尖子

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