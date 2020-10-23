谷草周三賽事｜潘頓續策精神威 時時有餘換雷神

下周三（28日）舉行九場谷草夜賽，排位將於下周一（26日）公佈。

今次只有賀銘年一位騎師停賽，他的實力座騎今場被迫換人跑。

第二班1800米，「時時有餘」上季尾最後一戰在潘頓胯下贏馬，今場季內初出，由莫雷拉接手；潘頓則續策同場「精神威」，人馬以往合作四勝。

第三班1200米，「弛曜風」今季兩戰在見習生陳嘉熙胯下均跑得第五名，今仗帥權落入潘頓手中。

第三班1650米，「凌駕」上仗配莫雷拉大熱倒灶，賽後騎者被問話，今場配搭不變。

第四班1200米，「赤水神駒」上仗在梁家俊胯下報捷，今場換波健士爭連捷。

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