高大威猛｜放眼12月國際賽 姚本輝先瞄準11月兩項品牌賽事

由姚本輝訓練的五歲良駒「高大威猛」，於今午（24日）在沙田馬場第二班1400米成功增添頭馬，取得跨季五連勝。

賽後練者表示馬兒往後將挑戰一級賽，他說：「如果今年沒有客軍參賽，牠或有機會在香港國際賽日亮相。」

定於12月舉行的香港國際賽，現已成為「高大威猛」2020年終極目標。

「高大威猛」今仗自第10檔出閘俐落，馬兒在潘頓胯下沿途緊隨領放馬匹，直路上於200米處脫穎而出，末段並能力抗來犯，最終以馬頸位之先取勝。

潘頓說：「『高大威猛』忠心準繩，性能亦夠主動，牠確實是一位戰士，更往往是一位勝利者。」

「高大威猛」今仗擊敗了一眾包括兩匹四歲新星「顯心星」（方嘉柏馬房）及「幸運快車」（蔡約翰馬房）在內的強勁對手。

姚本輝說：「據潘頓所言，今仗早段的步速甚合『高大威猛』發揮，馬兒沿途走來甚為放鬆，等的只是鞍上人給予加速的訊號。」

「而當潘頓開始作出催策時，馬兒瞬即交出強勁反應，牠確是一匹討人喜愛的馬。」

今仗贏馬後，「高大威猛」現已累積九出六捷的佳績。

姚本輝表示，兩項稍後舉行的第一班賽事，將成為馬兒進軍香港一哩錦標的重要前哨戰。

姚本輝續道：「今日賽後我與潘頓商討，談到短期內將不乏適合牠角逐的賽事，但我們尚未有最後決定。」

「這些賽事包括下月（11月）的1400米樂聲盃及1600米其士盃，我們仍有時間作出決定。」

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