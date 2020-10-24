R3即場賠率啟示｜晴朗拍檔睇飛想補中 冷敲笑傲成功

第三場五班1400米：「幸運精選」今仗用潘頓，即變成大熱，昨日（23日）開飛3.9倍W，現時已回到有4.6倍，位置昨日都唔算好有飛，全日企硬2.8倍，現時3倍，睇飛信心麻麻。

「明月昇輝」開飛曾經試過大熱3.9倍W，現時已回到5.1倍，昨日3點時，位置一注打落到1.5倍大熱，現時回到1.9倍，似信心不足。

此駒今季跑過兩仗，表現都麻麻，今場頂盡位置交代！

「晴朗拍檔」上場初配周俊樂，閘前落飛到9.7倍想偷雞，可惜僅輸俾另一匹大幅落飛馬「霹靂狂龍」跑個第二。

「晴朗拍檔」今仗原裝配搭再跑同程，開飛8.5倍W，位置只得1.3倍，好重飛，現時W落到7.4倍，位置就回到2.1倍，睇飛有信心補中，博佢WP，三揀一捧A3。

「笑傲成功」今季用周俊樂跑兩仗冇表現，今場即轉用大師傅巴度，昨日開飛14倍，曾經上過17倍，現時又落返12倍W，有點信心會跑得好喎，冷敲。

「陽明秋秋」有墊底飛，昨日開飛10倍W，現時輕輕落到9.6倍，位置2.9倍有啲飛架。

提供：11晴朗拍檔、7笑傲成功、2陽明秋秋、13盛勢

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