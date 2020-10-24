R7即場賠率啟示｜歡欣福星有信心票 金元寶馬熱得有點離譜

第七場四班1400米：「金元寶馬」昨日（23日）開飛2倍W，1.3倍P，熱得有點離譜。

此駒現時依然好熱只得2.4倍W，1.1倍P，咁嘅賠率一定唔值博，贏硬都咁話，唔抵！

博W就「歡欣福星」，上場季內初出周俊樂，38倍冇信心下居然跑得唔錯，後上第六。

呢匹馬今場原裝配搭，昨日開飛11倍W，去到晚上7點，輕輕落到9.4倍，現時再落到6.7倍，有信心飛，2.2倍P啱水位可買，WP抵買。

「荷花福星」上場田草1200米，後上唔錯跑第五名，今仗增程初跑1400米兼轉用巴度。

開飛時8.3倍W，現時落咗少少去到8.8倍，有啲早飛，但信心唔算好夠，位置馬。

「保羅承傳」上場終於打開勝門，今仗再跑同程，現時有7倍W抵買。

昨日開飛最高11倍，去到晚上9點已輕輕落到8.7倍，現時落到5.9倍W，2倍P，有信心再入三甲。

提供：1歡欣福星、3荷花福星、11保羅承傳、10進優自在

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