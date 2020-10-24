周俊樂｜停賽期滿復出又執兩場 憑歡欣福星首替呂健威建功

在停賽前兩戰策騎十駒全入前四名的見習生周俊樂，在今天（24日）沙田日馬停賽期滿復出。

騎者雖然在上半段場次表現平平，但第七場策騎呂健威馬房「歡欣福星」終於迎來頭馬。

三歲美國雄馬「歡欣福星」上仗季內初出配上周俊樂，後上第六已露一定走勢。

今仗人馬捲土重來，結果有斬獲，後追衝贏其餘13匹對手，終點前力壓大熱門「金元寶馬」（希斯馬房），取得本身服役第二捷。

呂健威借用周俊樂搏殺得手，亦是雙方歷來首次合作贏馬。

第七場單Win及組合獨贏A1分別派64元及18.5元，二重彩派313元。

跑獲第二至四名馬匹依次為「金元寶馬」、「進優自在」及「荷花福星」。

周俊樂當日在停賽前最後一戰中三元，今午刑滿復出則已起孖，在港從騎增至有16場頭馬，距升格改減七磅尚差四場。

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