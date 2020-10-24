霸勝｜五度於直路賽獲勝 連贏二重彩派彩創今季新高

葉楚航近期氣勢旺盛，今午（24日）第二場四班1000米直路賽，他派出同程專家「霸勝」列陣，賽前獨贏賠率着綠格落至5.6倍。

這匹七歲馬自14檔出閘後立即貼欄領放，最終力挫229倍巨冷「全力衝」掄元。

「霸勝」歷來五次獲勝全數於1000米獲得，可謂路有專長，此駒單Win及組合獨贏A2分別派56及21元。

而葉楚航則連續四個賽事日交出頭馬，今季暫累積8Win。

「霸勝」與「全力衝」連贏及二重彩分別派4,328.5及8,610元，均為今季最好分派彩。

至於第三、四名順序為「自在人生」及「旗袍老細」。

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