高伯新｜報答馬主不離不棄 喼神再度借將搏硬福善

高伯新（外號喼神）今季兵源流失唔少，現時馬房得番37駒，當然要努力贏馬爭取支持。

雖然今季高廐有馬主離巢，但亦有唔少馬主力撐，好似「福」系馬主鄭永安，由高伯新開倉第一季已有「福譽」支持，直到現時仍有兩駒「福逸」同「福善」由高伯新打理。

講起「福逸」上季出道四戰三勝都有星味，但現時腳有少少事，所以就未能出賽住，咁高伯新要為鄭生爭功就要靠「福善」。

「福善」今次（24日）出戰第五場四班1800米，上場跑同程由周俊樂減十磅得第三，今次人馬再爭同程，排靚位三檔，應有機會再度拉頭馬。

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