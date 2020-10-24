潘頓｜接手莫雷拉棄騎終止個人連敗 美麗天使跨季三連勝

今賽（24日）之前，四屆香港冠軍騎師潘頓已連續出賽30次未能交出頭馬，他在上一次贏馬紀錄，為10月11日的「北極光」（賀賢馬房）。

今戰頭四場賽事，潘頓有三匹座騎上陣，亦只憑第四場的「大眾開心」（羅富全馬房）上名。

在連輸33場賽事後，潘頓終止頹勢，於第五場四班180米，接手上仗由莫雷拉贏馬的「美麗天使」（告東尼馬房）輕勝打破悶局。

四歲拍賣馬「美麗天使」今仗取勝過程未受太大考驗，順利取得跨季三連勝。

此駒2.8倍大熱掄元，組合獨贏在首四場連開A2（隔夜半熱門）之後，終開番場A1（隔夜熱門），派彩18.5元。

第五場跑獲第二至四名馬匹為「神州福星」、「尖子」及「自然君子」。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199