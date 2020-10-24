高大威猛｜明星馬大戰笑到最後 潘頓中三元封騎師王

今天（24日）第十場二班1400米為全日焦點賽事，皆因「高大威猛」、「幸運快車」及「顯心星」三匹新星同場競技。

最終大熱門落在初跑1400米的方廐「顯心星」身上，不過這匹大白鼻馬沿途走勢未算順暢，只能獲得季軍。

姚廐「高大威猛」今仗展現強橫鬥心，終點前力抗群駒衝刺凱旋而歸。

潘頓成功憑「同樂日」及「高大威猛」囊括第九口孖寶，繼10.1賽事日後再度上演帽子戲法，並最終反超莫雷拉成為今日騎師王。

全日賽事葉楚航、周俊樂、沈集成及潘頓分別包攬第二、第七、第八、第九口孖寶。

姚本輝說：「今仗形勢對『高大威猛』頗有利，因為早段『美麗』系三駒在前面放得稍快，讓牠跟得很舒服，結果末段力拒對手來犯取勝。」

「但我暫時仍未決定下仗馬兒出戰1400米，還是增程跑1600米。」

第十場單Win及組合獨贏A1分別派40.5及13.5元，二重彩派348元。

第二至四名順序為「極速王」、「顯心星」及「幸運快車」。

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