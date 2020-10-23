周末跑馬｜容天鵬悉心調理好傷患 巡航導彈再發射

容天鵬訓練傷患馬向來有一手，周末（24日）第八場三班1000米之「巡航導彈」是例子之一。

根據馬會獸醫報告，「巡航導彈」傷患嚴重，曾經左前腿不良於行、左前腿懸韌帶受傷及右前腿肱骨應力性骨裂等。

此駒經過容天鵬悉心調後，今季兩戰獲一冠一季，表現穩定。

容天鵬受訪時說：「『巡航導彈』自前季抵港後，傷患不斷，腳患曾非常嚴重，我十分感謝馬主付出耐性，讓其康復。」

「此駒不易駕馭，需要騎功搭夠，上仗由潘頓贏馬，今仗易配賀銘年亦是硬功騎師，希望可以再接再厲。」

「我認為『巡航導彈』頗有能力，大前題是腳部保持健康，才有爭勝機會。」

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