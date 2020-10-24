R4即場賠率啟示｜速遞奇兵票數好有信心 大眾開心熱得誇張

第四場四班1200米：「大眾開心」全日最熱一匹馬，昨日（23日）開飛1.4倍W，1倍P，全日都係咁熱無變過。

此駒現時依然好熱2倍W，位置1倍，WP票數熱得相當誇張，睇飛就似篤定連捷，但熱到咁，如果信佢W得就用佢做二重彩膽。

「速遞奇兵」蔡廐新馬初出用雷神，開飛11倍W冇乜特别，現時已落到只得5.4倍W，睇飛有信心同大熱門鬥過，買WP買呢隻抵博。

「英之友」上場僅以頸位輸俾「大眾開心」，今仗再鬥過。

「英之友」現時有10倍W抵博，位置2.5倍勁重飛，昨日曾經熱到只得1.2倍，應有三甲。

「極速奔馳」最熱試過5.7倍W有早飛支持，現時再落到5.2倍，位置飛由昨日開飛2.4倍，3點變到2倍，5點輕輕落到1.8倍，現時企住1.8倍，又喺位置機會高。

提供：4速遞奇兵、6英之友、1大眾開心、9極速奔馳

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199