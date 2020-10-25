新馬名字｜亞姐冠軍轄下法國打吡亞軍登頂峰 港名皇者峰範

本年度進口的E系列新馬陸陸續續出身份證，即有中文馬名落實可使用，以便報名參賽，而馬會近日亦再公佈一批為數達43個的新馬名字。

於該43匹E系列新馬裏，最具名氣一駒是烙號E189的「皇者峰範」。

此匹三歲法國自購馬英文名字為The Summit，亦即應屆法國打吡大賽亞軍「登頂峰」（馬會轉播賽事譯名），馬主是亞姐前冠軍李妮與其夫夫陳國泰。

陳李妮於1994年以李妮之名當選亞洲小姐冠軍，她與丈夫陳國泰近年亦養有「洪荒駿駒」、「皇者芯聲」 （均已退役）、「好甜橙」（馬主是皇團體）等賽駒。

陳國泰夫婦的新寵「皇者峰範」，之前以中文譯名「登頂峰」出爭法國打吡前，其實已由陳國泰斥資逾千萬港元購入。

「皇者峰範」現時成為香港賽駒後，已取了個新的中文名字，並由大衛希斯訓練，暫時未有評分，相信待一段日子才正式上陣。

另一匹勝出應屆1993米三級賽漢普頓宮錦標的歐洲名駒「俄國君王」，早前被「將」系馬主張舜清購入，馬匹來港後烙號是E198，交由韋達訓練，已落實命名「將王」。

此外，已故賭王何鴻燊長房大女兒何超雄，上季曾引進一匹D系列紐國自購新馬「快快上」，但該駒未出賽已被取消登記。

何超雄今季再有新血補充，為一匹烙號E183的三歲澳洲自購新馬，命名「快快有」，隸屬羅富全馬房。

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