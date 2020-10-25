賽馬紀錄｜香港馬王18Win未係最堅 澳門贏馬機器製出25捷

兩屆馬王「美麗傳承」是香港現役贏馬場數最多的一駒，共取得18Win，與近代傳奇馬王「精英大師」睇齊，追平了上世紀70年代經典馬王「永勝」所創的在港18捷紀錄。

強如當年的「精英大師」亦只有平紀錄18Win而未能再突破，至於八歲的「美麗傳承」仍未退役，尚有機會刷新香港紀錄。

可想而知，要做馬王中的馬王難過登天！

不過，與香港只有一水之隔的澳門，過往曾出現頻繁之賽期，而且賽駒又不設強制退役年齡，史上便曾出現超過20捷的名駒。

當地歷來贏馬場數最多的馬匹，是活躍於千禧年代的中下班次鐵馬「保常勝」，在濠江服役共累積有25場頭馬，至今仍未被打破，其勝出次數絕非「精英大師」、「美麗傳承」等駒可比。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199