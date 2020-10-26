谷草夜賽｜季內未敗馬方廐佔最多 喜勝駒肥仔威威加大比重

自開鑼日（9月6日）以來，已有27駒曾出賽而保持不敗（徐廐「蒙古王」及方廐「安賦」已退役），當中又以蔡廐「勁搏」三戰三捷最巴閉。

然而連同上季賽績在內，羅廐「夢想成金」其實更具星味，須知此駒上季及今季皆兩出兩勝，服役未逢敵手。

以馬房所佔匹數計，方廐是大贏家，皆因它有五駒是季內未敗之師，包括「喜勝駒」、「肥仔威威」、「帖木兒」、「星運子爵」及「安賦」（已退役）。

其中，「喜勝駒」偕「肥仔威威」於周三（28日）谷戰乘勝追擊，分別角逐本身新勝的三班1200米及一哩，各有機會連捷保持今季不敗。

「喜勝駒」至今四捷俱在谷草1200米，本身累積16次谷戰僅三次不入前五名無獎金，場地性能可見一斑。

此駒這次報名有出賽優先權，幕後目標清晰，戰意毋須懷疑。

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