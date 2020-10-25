賽駒兄弟｜阿哥馬克羅斯試閘及格 細佬歡樂之光北上長唞

按照馬會目前操作，上水雙魚河及從化馬場均可讓賽駒休憩放草，而且每個馬房都可作出申請。

現於從化放草的馬匹中，名氣最大的是曾勝香港盃（18年）的「歡樂之光」。

這匹羅廐名駒傷患不絕，最新一宗是在10月初發生右前腿不良於行及腳掌系部腫脹，本身現於從化放草至11月初，何時復出參賽難料。

無巧不成話，其胞兄「馬克羅斯」（東廐）也受病患困擾，亦已豹隱多時。

此駒已五個月無上陣，本身同樣贏過香港盃（17年），早在8月尾被獸醫確認左後腿持續不良於行，猶幸於10月初復課後尚算操練正常。

「馬克羅斯」在剛周四（22日）曾試泥閘，於梁家俊胯下在九駒中跑第六，事後獲判試閘及格，從中反映其情況優於胞弟「歡樂之光」。

另一邊廂，早前晨操後流鼻血的今季未敗馬「前進」（賀廐），現於從化放草，直到11月6日為止。

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