越洋賽｜11.1轉播日本秋季天皇賞 11.3轉播墨爾本盃日七場

馬會定於11月1日星期日沙田賽馬日舉行期間，從東京競馬場即時轉播秋季天皇賞來港供馬迷欣賞，並設立彩池接受投注。

該項轉播賽事將於當天香港時間下午2時40分開跑。

秋季天皇賞的最後宣佈出賽馬匹名單及排位，將於星期五（30日）早上公佈。

馬會另於11月3日星期二，從澳洲費明頓馬場即時轉播墨爾本盃賽馬日其中七場賽事來港，並設立彩池接受投注。

屆時首場轉播賽事將於香港時間上午9時40分開跑。

墨爾本盃賽馬日各場賽事的最後宣佈出賽馬匹名單及排位，將於11月2日星期一早上公佈。

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