蘇偉賢｜讓薛恩策騎兩匹自購馬 表情王期待又生又發又快樂

薛恩今季暫時只憑「霹靂狂龍」勝出一場賽事，成績未如理想。

由於他只獲發半季牌照，故必須在未來四個月內，盡力爭取好成績，否則未必可獲馬會續牌至季終。

蘇偉賢周三（28日）雪中送炭，為薛恩提供兩匹座騎，分別為不同場出戰四班1200米的「生生發發」及「快樂歡騰」。

五歲紐國自購馬「生生發發」曾有嚴重傷患紀錄，上季沒有出賽，今季復出由巴度在谷草1200米試準後勁，匆出可望演出更好。

七歲澳洲自購馬「快樂歡騰」上季在谷草1200米，打開在港勝利之門。

薛恩早前曾為此駒贏出谷閘，人馬之間已有一定默契，有助今場拼勝。

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