賽駒問題｜包裝昇威見紅 喜蓮慧星入閘困難 龍之英舊病復發

沙田馬場昨午（24日）有十場草地日賽舉行，事後有若干賽駒發生問題，如喘鳴症、流鼻血等。

喘鳴症出現在第二場「龍之英」身上，這匹鄭廐馬去年底曾接受喉部手術以矯正喘鳴毛病，今年中則曾接受喉部手術（杓狀軟骨切除術），如今舊病復發，前景難以樂觀。

第四場「包裝昇威」（希廐）初出跑第六，賽後不幸流鼻血，將要依例休戰一段日子。

另一方面，第五場「赤火神龍」（賀廐）跑尾四，賽後被競賽小組着令必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第六場一對自購馬「精彩非凡」（方廐）及「喜蓮慧星」（東廐）分別必須通過獸醫檢驗及閘廂測試及格後，才可再次出賽；後駒賽前出現入閘困難。

第八場「巡航導彈」（容廐）被着令必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

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