羅富全｜倚重實力派騎師出擊 弛曜風夥拍潘頓威畀你睇

羅富全馬房最近走勢強勁，剛於周三（21日）晚憑「明德之星」、「南區寶」及「鴻圖巨星」中三元，打造開季以來代表作。

廐主羅富全季內於谷戰已有五場頭馬，全數由前列外籍騎師經手。

當中，莫雷拉佔兩Win，潘頓、田泰安及巴度各有一Win。

星期三（28日）進行新一輪谷戰，羅廐將有五駒上陣。

其中，「精神威」及「弛曜風」均由潘頓執韁，「勁瀟灑」則續由田泰安壓陣，各有條件為馬房爭勝。

「精神威」今季首戰於田草1800米落敗，本身上季是經過實戰熱身後，才於陣上發揮更高水準，周三出師谷草遂可被提升評價。

潘頓歷來七次騎牠出賽獲四冠一季，人馬合拍，自然更值得憧憬。

「弛曜風」周三將是本身自2019年2月中以來首戰第三班，級數明顯佔優。

此駒季內首兩戰在陳嘉熙胯下俱後上所負不遠，顯示本身目前評分有進取空間。

這匹五歲馬跑谷草1200米已累積兩勝三位，如今強配手風回順的潘頓，可期借勢殺出重圍。

「勁瀟灑」季內首戰在田泰安胯下勝出，從而取得跨季孖寶，上仗落敗亦跑入獎金名次，表現已算不俗。

今戰續攻贏馬途程四班1200米，未嘗不可重開勝門。

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