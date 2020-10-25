丁冠豪｜受訪指贏多多跑四班賽有利 勝負則要睇排咩檔位

丁冠豪上季在快活谷賽事成績美滿，其中「君達星」被封為新一代谷中短途翹楚，且是上季最大進步馬匹。

周三（28日）谷戰，丁冠豪派出五駒上陣，其中一匹實力馬是四班1200米「贏多多」，馬匹上季曾於同程兩捷。

這匹六歲馬今季在田草跑過兩場1400米後，周三將會回歸主場出戰，且看能否為馬房增添勝仗。

丁冠豪受訪時說：「『贏多多』上季曾於谷草兩連勝，表現出色，可惜升上第三班後對手較強，成績未能更進一步。」

「今季初馬兒狀態未回復最佳水準，因此兩戰走勢均未如理想，幸好經過兩次出賽後，狀態已見好轉。」

「加上『贏多多』今次落到58分水平，於第四班出賽，條件有利，適逢有谷中1200米編排，順理成章安排牠到最擅長之路程出擊。」

「不過，始終排檔對其發揮有很大影響，希望此駒能抽到好檔，自然可提升其爭勝機會。」

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