超能量｜上從化休養都係唔掂 將被退役轉往出生地安老

與資深馬主李茂銘有關的三匹「超」系賽駒，包括「超能力」、「超凡動力」及「超能量」。

當中，除「超凡動力」養於葉廐外，餘下兩駒皆由韋達馬房訓練。

六歲「超能量」及五歲「超能力」馬主分別為李茂銘本人及共同興趣團體，五歲「超凡動力」則由共同理想團體持有。

「超凡動力」季內未曾出賽，「超能力」今季暫兩戰全勝泥地，「超能量」季內暫兩出一季。

李茂銘說：「由於『超能量』近期的獸醫報告不理想，故早前被送往從化治療和休息。」

「牠經過詳細被檢查後，獸醫認為牠的腳骨勞損過度（10月15日被驗出一對球節發炎），將會很難回復過往的狀態，復賽又可能會受傷。」

「因此我決定讓牠退役，亦會把牠送回新西蘭（其出生地）牧場頤養天年。」

李茂銘續謂：「「超能量」服役三個多馬季，每次出賽必定盡其所能，忠心耿耿絕無保留，拿下一冠九亞六季和多次第四、五名，獎金累計達380多萬元。」

「牠是一匹非常實而不華的忠心鐵馬，我非常感激牠的表現和感恩有機會養到此匹良駒，同時感謝練馬師韋達的悉心照料和訓練，亦多謝馬迷這些年來對牠的支持和鼓勵。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199