告東尼｜同師弟仔周俊樂擦出火花 安排風雨駒減十磅求變

周俊樂雖然仍是受讓十磅見習騎師，但其騎功已獲肯定，在圈中所獲的支持度有增無減。

他季內暫出賽64場，獲冠亞季各九，勝出率14%，上名率更高至42%。

其勝出率與榜首行家莫雷拉雖有點距離，但卻拍得住其餘三位前列騎師潘頓、田泰安及何澤堯，小夥子表現認真不簡單。

騎而優則練的告東尼，雖然借用周俊樂這位小師弟的機會不多，但雙方至今合作四次贏兩場，頭馬包括「牛精大哥」及「二郎」。

周三（28日）跑九場谷草夜馬，告東尼將麾下其中兩駒「風雨駒」及「牛精大哥」交由周俊樂策騎，雙雙受讓十磅有助提升競爭力。

「風雨駒」來港出賽兩季只獲兩亞，今次換小將減十磅，幕後立心求變求勝。

「牛精大哥」日前才由周俊樂贏過，如今再戰谷草，人馬自然駕輕就熟，連捷機會不小。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199