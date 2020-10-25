鐵鳥翱天｜日本第三匹全勝三冠王 成就追平神級父親大震撼

今天（25日）在京都競馬場上演的日本三冠大賽尾關賽事菊花賞（3000米一級賽），擂台躉「鐵鳥翱天」挾雷霆萬鈞之勢而臨，在當地獨贏賠率熱至1.1倍。

「鐵鳥翱天」賽前六戰全勝兼已先後攻下三冠首兩關日本二千堅尼（2000米一級賽）、日本打吡大賽（2400米一級賽），只要贏埋菊花賞，便可一如其父「大震撼」（已故），於2005年同樣以不敗之強勢勇奪三冠大滿貫。

「鐵鳥翱天」今賽初次挑戰3000米路程，取勝過程未如想像中輕鬆，入直路後一直被李慕華座騎「大哲學家」纏鬥，最終只能以一馬頸位險勝，力保不敗之身，出道至今七戰全勝。

「鐵鳥翱天」繼2011年「黃金巨匠」後，成為日本歷來第八匹三冠馬王，亦屬日本賽馬史上第三匹以不敗之身囊括上述三大錦標的賽駒。

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