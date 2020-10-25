馬場上的歡喜冤家｜胡活士戰略成功 勝利拍檔絕殺活力先生

自從「奔騰」1998年在安田紀念賽殺入亞席，成為首匹於海外G1上名的香港代表，這項日本地位最重要的一哩大賽，便寫進了香港一眾上駟的日程。

果然，「靚蝦王」和「牛精福星」先後於2000及2006年揚威東京，在香港賽馬史留下輝煌一頁。

然而，若問首次參加日本安田紀念賽的香港代表究是何駒，則縱是資深馬迷，也未必答得上，答案是1994年的「勝利拍檔」，白理維訓練、蘇保羅胞弟蘇利雲主轡。

只是「勝利拍檔」大敗逾十個馬位，未有給馬迷留下深刻印象而已。

「勝利拍檔」在遠征日本的五個月前，曾在靳能胯下勝出1400米香港國際碗，絕對是香港當時最頂尖的中短途馬。

不過，在「勝利拍檔」巔峰未過之際，香港卻迎來了另一匹短途怪傑，令「勝利拍檔」處處受制。

這匹教「勝利拍檔」興生「既生瑜，何生亮」之歎的新星，便是香港首匹短途三冠王「活力先生」。

雖然一再敗於「活力先生」蹄下，「勝利拍檔」沒有氣餒，時刻以雪恥為念，終於在1996年短途三冠頭關谷草1200米跑馬地錦標，「勝利拍檔」偷襲得手，挫敗了宿敵。

該場勝仗，完全是鞍上人胡活士（已掛靴）戰略的成功。

有鑑於之前拍住「活力先生」纏鬥，「勝利拍檔」都討不了好，跑馬地錦標一戰，胡活士刻意把「勝利拍檔」拉出大外檔衝刺，讓內攔的「活力先生」眼尾看不到「勝利拍檔」的身影、耳朵聽不到「勝利拍檔」的蹄聲。

一衝而過，待等「活力先生」驚覺而欲奮力抗衡時，勝負早已分明！

撰文：余伯樂

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