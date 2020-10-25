巴度｜10月暫未試過連續食白果 勁飛聖由佢壓陣最好不過

歐洲名將巴度昨日（24日）表現低迷，出足十場僅有「暖在你心」跑入亞軍，其餘九駒皆不上名。

巴度在周三（28日）谷戰勢將重新振作，須知他踏入10月份以來，未試過連續兩個賽日交白卷。

當晚他手握重兵，其中又以容廐「勁飛聖」及丁廐「南莊加好」最有機會為巴度重新帶來頭馬。

八歲老馬「勁飛聖」將續戰五班1000米，此駒近三次上名全由巴度執韁，可見人馬合拍。

「勁飛聖」季內已兩度跑獲季軍，當時在牠之前過終點的「仍然贏」、「箭神寶」及「爪皇轟天」（兩次）周三均不在陣，將有利牠爭取頭馬。

「南莊加好」今季兩戰1200米均上名，當中9月9日一戰擊敗牠的「加州雷電」已於二班田草1200米掄元，賽績水準甚高。

這匹六歲馬六次出戰1200米獲兩冠一亞兩季，今次繼續角逐同程，表現穩定之輩有望為巴度增添頭馬。

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